El paso del tiempo y el valor de la amistad perdurable se dieron cita este fin de semana en Tres Arroyos. Exalumnos pertenecientes a la Promoción 1976 del histórico Colegio Nacional se reunieron para celebrar sus bodas de oro egresados, marcando medio siglo desde aquel año en el que completaron sus estudios secundarios.

La emotiva convocatoria reunió especialmente a los graduados de la división 5° 2° con orientación comercial y título de Perito Mercantil, quienes compartieron una jornada colmada de recuerdos, anécdotas y emociones compartidas junto a compañeros que integraron las promociones de aquella época.

Una visita cargada de memoria y afecto

El itinerario del reencuentro incluyó una recorrida por las instalaciones de la institución que los formó. Los egresados caminaron nuevamente por los pasillos y visitaron los tradicionales espacios del establecimiento, reviviendo momentos de su juventud en las aulas. Como parte central del homenaje, el grupo descubrió una placa conmemorativa en honor a los 50 años de la promoción, un testimonio permanente que deja grabado el agradecimiento y el sentido de pertenencia hacia el querido colegio.

El emotivo encuentro cerró con abrazos y la firme promesa de seguir manteniendo vivos los lazos construidos en las aulas hace medio siglo.