El Club Recreativo Echegoyen realizó la presentación oficial de la 21ª edición de las 6 Horas a la Corvina de Mayor Peso, uno de los concursos de pesca más convocantes de la región, que tendrá lugar el próximo domingo 7 de marzo de 2027, entre las 10 y las 16 horas.

La conferencia de prensa contó con la participación del presidente de la institución, Mariano Tenaglia, junto a integrantes de la organización, entre ellos Karina Sierra y Damián Andino, además del delegado municipal de San Francisco de Bellocq, Marcos Taboada.

La principal novedad de esta edición es la incorporación de un automóvil 0 km, ampliando el atractivo de una competencia que tendrá cinco vehículos entre sus premios más destacados: tres camionetas y dos automóviles.

Cinco vehículos y premios millonarios

En la clasificación general de corvina, los tres primeros puestos recibirán:

1º premio: Toyota Hilux 4×4 modelo 2026 y trofeo.

2º premio: Toyota Hilux 4×2 modelo 2026 y trofeo.

3º premio: automóvil Toyota y trofeo.

A estos premios se sumarán importantes recompensas en efectivo: $7 millones para el cuarto puesto, $3.500.000 para el quinto y $3 millones para el sexto.

Del séptimo al décimo puesto también habrá premios económicos, con montos que van desde los $2 millones hasta $1.500.000. La premiación continuará hasta el puesto 45, con distintos valores en efectivo y artículos de pesca.

Por otra parte, se anunció un premio especial para la inscripción anticipada: un Toyota Yaris, cuyo sorteo se realizará entre quienes se anoten antes del 25 de febrero.

Premios por categorías y novedades reglamentarias

La competencia también tendrá reconocimientos especiales para damas y cadetes, cuyos tres primeros puestos recibirán $1 millón, $700.000 y $500.000, respectivamente.

Entre los socios del club habrá otra premiación destacada: $3 millones para el primero, $2 millones para el segundo y $1 millón para el tercero.

Además, todos los participantes tomarán parte de un sorteo cuyo premio principal será una camioneta 4×4 modelo 2026.

En cuanto a las modificaciones reglamentarias, se informó que la categoría de pieza de mayor peso excluirá al Pez Violin, colaborando de este modo con la tarea de preservar esa especie.

Inscripción y servicios para los pescadores

El valor de la inscripción será de $170.000 para la categoría general, mientras que socios, damas, cadetes y jubilados abonarán $155.000.

La organización confirmó que se podrá pagar en efectivo, con tarjetas de crédito y débito, mediante transferencias bancarias y billeteras digitales.

Las inscripciones estarán disponibles en distintos puntos de la región, incluyendo San Francisco de Bellocq, Claromecó, Reta, Orense, Tres Arroyos y otras localidades. En los primeros días de enero se distribuirán las planillas en las casas de pesca.

El concurso se desarrollará en el sector costero comprendido entre la nueva bajada de Dunamar y las inmediaciones del barco hundido en Reta, y desde las proximidades de la bajada del Faro hasta el 6º Salto en sectores próximos a Balneario Orense.

El compromiso con la comunidad y el ambiente

Durante la presentación también se destacó el trabajo que realiza el club a través de su subcomisión de pesca y el impacto que genera el concurso en la localidad y en todo el distrito.

Uno de los aspectos resaltados fue la política de recolección de residuos implementada por la institución, que busca que los pescadores acerquen los desechos generados durante la jornada hasta la sede del club. Allí se contará con un camión de la planta local para su tratamiento, además del acompañamiento del Ente Descentralizado para las tareas de limpieza.

Por su parte, el delegado municipal Marcos Taboada transmitió el saludo del intendente y expresó el orgullo de la comunidad por el crecimiento de la competencia. Destacó que el concurso trasciende lo deportivo, genera movimiento turístico y económico y contribuye a extender la temporada estival, beneficiando no solamente a San Francisco de Bellocq, sino también a las localidades vecinas.

De esta manera, Echegoyen comienza a transitar el camino hacia una nueva edición de su tradicional concurso, con una propuesta que vuelve a apostar fuerte por la pesca deportiva, importantes premios y el acompañamiento de toda la comunidad.