El Club Argentino de Servicio (CAS) “Fortín Machado” realizó una reunión plenaria en la que anticipó el cierre de sus actividades anuales con un acontecimiento especial: la primera entrega del premio “Fortín de Oro”, una distinción institucional creada para reconocer a personas que, por su trayectoria, compromiso y labor, contribuyen al bienestar y desarrollo de la comunidad tresarroyense.

En esta primera edición, el reconocimiento fue otorgado al doctor Juan Carlos Tróccoli, destacado médico pediatra que cuenta con más de 50 años de ejercicio profesional y una extensa trayectoria al servicio de la salud de la comunidad.

Tróccoli fue director del Hospital Pirovano y desarrolló una reconocida labor médica, caracterizada por la dedicación, la vocación de servicio y el compromiso solidario. Durante buena parte de su carrera ejerció la medicina en una época en la que era habitual que los profesionales acudieran a los domicilios de sus pacientes, incluso bajo condiciones climáticas adversas, manteniendo siempre los principios humanistas de la profesión.

La entrega del galardón estuvo cargada de emoción, tanto para el homenajeado como para los integrantes de la institución y los presentes.

Una reunión con reconocimientos y actividades institucionales

Durante el encuentro, que se desarrolló en un clima de camaradería, la entidad presidida por Marcela Giuliani también recibió a Mariana Echegoyen como nueva asociada.

Por otra parte, Victorio Campolo brindó detalles sobre el avance de la construcción de escuelas de frontera que lleva adelante la Asociación de Clubes Argentinos de Servicio en distintos parajes del país.

A su turno, Inés Silva hizo referencia al acompañamiento que la institución viene realizando a más de 90 establecimientos educativos de Tres Arroyos, además de las distintas iniciativas de recaudación de fondos destinadas a sostener esa tarea.

Finalmente, Lina Beati compartió una reflexión sobre el significado cultural de la celebración del Día de la Tradición en nuestro país.

Próxima entrega del Premio Alberdi

Como parte de las actividades previstas para cerrar el año, el Club Argentino de Servicio “Fortín Machado” anunció que el próximo 16 de diciembre realizará la entrega del Premio Alberdi.

Esta distinción reconoce anualmente a los alumnos que obtienen los mejores promedios en materias vinculadas con la formación cívica, destacando el esfuerzo y el compromiso con la educación.

De esta manera, la institución continúa desarrollando acciones de reconocimiento, acompañamiento educativo y compromiso comunitario en Tres Arroyos.