Bajo la consigna de recordar los orígenes del movimiento popular más grande de la historia argentina, se han organizado una serie de actividades para este sábado 17 de octubre.

La jornada conmemorativa comenzará a las 19:30 horas en la Plaza San Martín, donde se llevará a cabo el tradicional acto de colocación de ofrendas florales a los bustos que recuerdan a Eva y Juan Domingo Perón. Se espera la presencia de militantes, referentes y simpatizantes para compartir este momento de reflexión y homenaje.

Posteriormente, a partir de las 20:30 horas, la actividad se trasladará a la sede del Partido Justicialista, ubicada en Rivadavia 439. Allí, se ha programado una charla entre compañeros, concebida como un espacio para el intercambio de ideas, el debate político y el fortalecimiento de los lazos militantes en el contexto actual.

Como es costumbre en estas celebraciones, la jornada culminará con una choripaneada, un momento de encuentro y camaradería.

Los organizadores invitan a participar a todos aquellos que se sientan identificados con los ideales de la lealtad peronista. La invitación reza: «¡Los esperamos a todos!».