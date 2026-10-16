En el marco de octubre, mes dedicado a la concientización y prevención del cáncer de mama, el Sindicato de Empleados de Comercio puso en marcha una iniciativa visual en su sede institucional.

El frente del edificio del Centro Integral Sindicato Empleados de Comercio (CISEC), ubicado en calle Chacabuco 138, se encuentra iluminado con las características luces de color rosa con el propósito de visibilizar la importancia de la detección temprana de esta enfermedad.

Como ya es tradición en cada período anual, la entidad gremial manifiesta de este modo su firme compromiso con la salud comunitaria y la prevención, sumándose activamente a las acciones de difusión que se replican en distintos ámbitos durante todo el mes de octubre de 2026.