Se puso en marcha esta tarde el Campeonato Provincial U-17 de Femenino organizado por la Asociación Tres Arroyenses de Básquetbol con una intensa doble jornada y una emotiva ceremonia inaugural.

El evento contó con la presencia del Intendente Pablo Garate y las palabras alusivas del Presidente de la asociación organizadora, Cristian Di Salvo, ante una muy buena concurrencia de público y las delegaciones que desfilaron en el campo de juego.

En la previa de este desfile, las selecciones de Junín y Chivilcoy abrieron las acciones por la zona norte con una clara victoria para el conjunto albirrojo de Junín por 70 a 53.

Las ganadoras marcaron supremacía de principio a fin tras dominar todos los parciales por 20-15, 22-18, 11-9 y 17-11.

Luego de los actos protocolares, el combinado de Tres Arroyos hizo su presentación oficial ante Necochea por la primera fecha de la zona sur, quedándose con el triunfo por 74 a 55 con parciales de 19-13, 13-10, 26-14 y un cierre favorable a la visita por 18-16.

Dentro de las actuaciones individuales más destacadas del encuentro, Pilar Aimonino se erigió como la mejor jugadora de la cancha y aportó 19 puntos para la victoria local, bien secundada por Jazmín Bianco con 13 unidades, mientras que en el equipo necochense sobresalió el goleo de Eugenia Samfenreiter con 17 tantos.

En la lucha bajo los tableros, dos jugadoras tresarroyenses lograron doble dígito al capturar diez rebotes cada una, destacándose Emiliana D´Angelo y Amparo Rubiños.

La competencia continuará mañana con una nueva doble jornada en la que Tres Arroyos tendrá fecha libre por la mañana y se medirá por la noche ante Bahía Blanca.

FEDERACIÓN BONAERENSE DE BASQUETBOL

PROVINCIAL U17 FEMENINO – TRES ARROYOS 2026

Cancha: ARGENTINO JR.

JUEVES 15/10/2026

Jornada N° 1 – Resultados:

ZONA NORTE

JUNIN (70) – CHIVILCOY (53)

Goleadoras: J.Lares (J) 15, A.Puntieri (Ch.) 17 puntos

ZONA SUR

TRES ARROYOS (74) – NECOCHEA (55)

Goleadoras: P.Aymonino (TA) 19, E.Safenreiter (N.) 17 puntos.

Jornada N° 2

VIERNES 16/10/2026

ZONA NORTE

10:00hs. CHIVILCOY – LA PLATA

ZONA SUR

12:00hs. NECOCHEA – BAHIA BLANCA

Fotos: Facundo Carrera y ATB Oficial