En una acción orientada a fortalecer la infraestructura sanitaria y la prevención oncológica en el partido, el Centro Municipal de Salud de Tres Arroyos concretó la incorporación de un moderno equipo de revelado de alta resolución para el Hospital Pirovano. La llegada del dispositivo permite aprovechar al ciento por ciento la capacidad técnica del mamógrafo institucional, garantizando la obtención de diagnósticos por imagen con elevados estándares de precisión.

La concreción del proyecto respondió a una reingeniería de recursos por parte de las autoridades hospitalarias. En una primera instancia, el centro asistencial analizó la reparación del sistema de revelado preexistente; sin embargo, el presupuesto demandado —estimado en torno a los 30.000 dólares— sumado a la complejidad para dar con proveedores especializados tornaron inviable dicha vía. Ante esa limitación, el área directiva gestionó la llegada del nuevo equipamiento bajo la modalidad de contrato de comodato, contando con el respaldo de la Comisión de Amigos del Hospital, cuya labor de recaudación mediante iniciativas comunitarias como la carrera «Corré por el Hospi» resultó clave para destrabar la solución operativa.

Mientras se extendieron las gestiones administrativas y técnicas en la sede pública, la continuidad de la prestación fue preservada mediante un convenio articulado con un prestador del sector privado, priorizando la atención de los cuadros clínicos de urgencia y mayor complejidad. Con la puesta a punto del nuevo aparato en el Pirovano, el servicio vuelve a centralizarse de forma integral en el efector público.

La novedad se alinea de forma directa con las actividades de concientización por «Octubre Rosa». En ese marco, la institución desplegará un esquema reforzado de atención para exámenes preventivos de cáncer de mama, dirigidos a mujeres de entre 40 y 70 años con prescripción médica. Los estudios se llevarán a cabo de lunes a viernes en el horario de 14:30 a 19:00, anunciándose que a partir del lunes 19 de octubre se iniciará el contacto con las pacientes en lista de espera para la asignación de los turnos correspondientes.