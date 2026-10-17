La agrupación Alternativa Justicialista emitió un comunicado conmemorando los sucesos del 17 de octubre

Amanece en Buenos Aires, el día, típico de la primavera de la ciudad, se anuncia caluroso, húmedo y agobiante. Ello no es un impedimento para que los trabajadores comiencen a marchar en grandes columnas hacia el centro porteño. Su líder está detenido en Martín García y ellos no se quedarán de brazos cruzados. Tienen la conciencia que solo la movilización popular hará posible su liberación.

Han pasado ochenta y un años de aquella gesta. Y hoy los trabajadores recordamos a nuestros padres y abuelos que reclamaron por la liberación de quien los reconoció como un factor clave del desarrollo nacional.

Hoy con otras realidades, nos encontramos luchando a favor del financiamiento universitario, a favor de los discapacitados, a favor de la industria nacional y en contra de la entrega de la patria.

Porque hoy, como hace ochenta y un años, hay una conducción privada de su libertad; una lideresa proscripta; una democracia a medias: CON PRESOS POLITICOS NO HAY DEMOCRACIA VERDADERA.

Hoy más que nunca recordamos la gesta de nuestros ancestros.

Hoy más que nunca exigimos la liberación de nuestros líderes.

Por un 17 de octubre pleno de lealtad!!!!!

AGRUPACION ALTERNATIVA JUSTICIALISTA