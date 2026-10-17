El patín artístico del Club Colegiales de Tres Arroyos cerró una destacada participación en el cuarto regional del año organizado por la Asociación del Centro de Patín (ACP), que se desarrolló el pasado fin de semana en Olavarría. Un total de 26 patinadoras de la institución participaron de la competencia, con muy buenos resultados bajo la asistencia técnica de Camila Gil.

Entre las actuaciones más destacadas se registraron varios primeros puestos. Mia Naab, Isis Quiroga, Catalina Caballero, Eleonora Sacco, Juanita Martín y Arianna Turienzo alcanzaron el primer lugar en sus respectivas presentaciones. También se destacaron Sophie Santillán, quien obtuvo el primer puesto en figuras obligatorias y el segundo en libre, y Julieta Difonzo, segunda en ambas disciplinas.

Otros resultados importantes fueron los de Sara Bernaola, segunda en figuras obligatorias y tercera en libre; Narella Toro, segunda en libre y quinta en figuras obligatorias; y Alma Biera, tercera. Además, Delfina Morán consiguió el cuarto puesto; Rubí Sueldo, el sexto; Milagros Fernández, el octavo; Juana Guevara, el quinto; y Candelaria Quintana, el cuarto.

En las distintas disciplinas, también sobresalieron Génesis Rosillo, tercera en figuras obligatorias y sexta en libre; Ludmila Rodríguez, cuarta en figuras obligatorias y octava en libre; Lola Sosa, tercera en libre; y Delfina Latorre, sexta en esa misma disciplina.

En la categoría D participaron Paz Guevara, Melany Rodríguez, Jazmín López, Ailén Donofrio y Kimey Della Penna, quienes tuvieron una excelente actuación en el certamen.

Por otra parte, la actividad continuará con un importante desafío a nivel nacional. Del 18 al 26 de octubre se disputará en San Juan la Copa Nacional González Molina de la divisional C de Patín Artístico, donde Colegiales estará representado por cuatro patinadoras que competirán por la provincia de Buenos Aires.

Las deportistas que viajarán serán Rubí Sueldo, Sophie Santillán, Delfina Morán y Julieta Difonzo, acompañadas por su técnica, Camila Gil. La participación en esta competencia nacional representa un nuevo objetivo para las representantes del club, luego de los buenos resultados obtenidos en el circuito regional.