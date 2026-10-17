Desde este fin de semana se estará desarrollando en San Juan, la instancia Nacional de la Copa Gonzalez Molina, donde Mara Olesen y Martina Parravicini de Villa del Parque estarán compitiendo representando a la Federación de la Provincia de Buenos Aires en esta importante competencia.

Dos patinadoras de la escuela villense lograron clasificar, y estarán participando en la Copa Gonzalez Molina en San Juan. El día domingo 18 Mara Olesen hará su presentación en la categoría 2° Gonzalez Molina mayores de 16 años, mientras que Martina Parravicini hará lo propio el día lunes 19 en 1° Gonzalez Molina 15 años.

Las jóvenes estarán acompañadas por su entrenadora Marina Schümperli, quien indicó que: “es un gran desafío para las chicas, una instancia donde habrá patinadores de todo el país y les servirá para sumar experiencia y medirse con pares que no conocen. Es todo aprendizaje y experiencia para seguir sumando en su formación”.

También la s acompañará Yazmín Pavesse, como parte del equipo Técnico, quien comentó “ las chicas están preparadas, solo resta cumplir un rol de acompañamiento y soporte”