La Sala Mayor del Museo Municipal José A. Mulazzi fue escenario el viernes 16 de octubre, desde las 20, de la presentación de “Creaciones”, la muestra del artista Piero D’Annunzio, que contó con una buena concurrencia de público y una propuesta musical a cargo de Pato Médico, con sonidos de raíz autóctona.

Durante la inauguración, D’Annunzio descubrió una de sus obras, titulada “La piedad”, y agradeció a las autoridades del Museo, así como a familiares y amigos que lo acompañaron durante su proceso creativo y en el armado de la exposición.

La muestra está integrada, en su gran mayoría, por obras realizadas con grafito sobre lienzo virgen, una propuesta artística que reúne parte del trabajo creativo del autor.

Además, se dispuso un espacio especialmente destinado a las infancias, donde los más pequeños pudieron colorear y crear, sumándose a la experiencia artística desde una propuesta participativa.

“Creaciones” permanecerá abierta al público hasta el 18 de noviembre inclusive, de lunes a viernes, de 7 a 19, en las instalaciones del Museo Municipal José A. Mulazzi.