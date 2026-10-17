El Campeonato Provincial de Selecciones ingresó en su etapa decisiva y Tres Arroyos afrontará este sábado la semifinal ante Junín, luego de completarse la fase clasificatoria con dos jornadas disputadas durante el viernes.

En el turno de la mañana, por la Zona Sur, Bahía Blanca derrotó a Necochea por 52 a 44 en un encuentro parejo. Sinder, con 11 puntos, fue el máximo anotador de Necochea, mientras que Schrohe aportó 9 unidades para el conjunto bahiense. Por la Zona Norte, Chivilcoy superó a La Plata por 77 a 56.

Durante la tarde-noche se disputaron los encuentros que terminaron de definir las posiciones. Junín se quedó con el primer puesto de la Zona Norte al vencer a La Plata por un contundente 93 a 54, mientras que Bahía Blanca derrotó a Tres Arroyos por 56 a 35. En este último partido, Quinteros anotó 14 puntos para el ganador y D’Angelo fue el máximo anotador tresarroyense, con 8 unidades.

De esta manera, Bahía Blanca y Tres Arroyos finalizaron primero y segundo, respectivamente, en la Zona Sur, mientras que Junín y Chivilcoy ocuparon esos lugares en la Zona Norte.

La programación de las semifinales tendrá a Bahía Blanca frente a Chivilcoy en el primer turno, desde las 18, mientras que Tres Arroyos se medirá con Junín a las 20, en busca del pase a la final.

Previamente, durante la mañana del sábado, Necochea y La Plata jugarán por el tercer puesto.

Fotos: Facundo Carrera y ATB Oficial

FEDERACIÓN BONAERENSE DE BASQUETBOL

PROVINCIAL U17 FEMENINO – TRES ARROYOS 2026

Jornada N° 2 – Resultados:

ZONA NORTE

CHIVILCOY (77) – LA PLATA (56)

Goleadoras: A.Puntieri (Ch.), M.Dominguez y I.Lugones (LP) 12 puntos

ZONA SUR

NECOCHEA (44) – BAHIA BLANCA (52)

Goleadoras: L.Desinder (N.) 11, S.Schroh (BB) 9 puntos.

Jornada N° 3 – Resultados:

ZONA NORTE

LA PLATA (54) – JUNIN (93)

Goleadoras: J.Vita Sciutto (LP) 13, S.Bertonazzi (J) 24 puntos.

Posiciones:

1) JUNIN – 4 (2-0)

2) CHIVILCOY – 3 (1-1)

3) LA PLATA – 2 (0-2)

ZONA SUR

TRES ARROYOS (35) – BAHIA BLANCA (56)

Goleadoras: J.Quinteros (BB) 14, E.D’angelo (TA) 8 puntos.

Posiciones:

1) BAHIA BLANCA – 4 (2-0)

2) TRES ARROYOS – 3 (1-1)

3) NECOCHEA – 2 (0-2)

SABADO 17/10/2026

5° PUESTO

10:00hs. NECOCHEA – LA PLATA

SEMIFINAL 1

18:00hs. BAHIA BLANCA – CHIVILCOY

SEMIFINAL 2

20:00hs. TRES ARROYOS – JUNIN