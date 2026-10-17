Alumni de Orense consiguió una nueva victoria en el Torneo Provincial de Clubes de básquetbol al derrotar a Pueblo Nuevo por 91 a 78, en el marco de la novena fecha de la competencia.

El conjunto de Orense tuvo un gran comienzo que resultó determinante para el desarrollo del encuentro. Con una buena diferencia inicial y aprovechando su altura, logró manejar el partido durante los 40 minutos, más allá de la reacción del rival en el último cuarto.

Los parciales del encuentro fueron 32-20, 15-11, 25-21 y 19-26. Si bien Pueblo Nuevo logró descontar en el tramo final, Alumni sostuvo la ventaja construida durante los primeros tres períodos para quedarse con el triunfo.

En el conjunto ganador, Bautista Besmalinovic fue el goleador con 25 puntos, mientras que Francisco Ortiz tuvo una destacada actuación y fue señalado como el mejor jugador del equipo.

La novena fecha también dejó victorias de Estudiantes de Olavarría y Racing de Olavarría, otros dos equipos que, junto con Alumni e Independiente de Tandil, aparecen como grandes candidatos en la lucha por los tres lugares disponibles para la Liga Federal 2027.

Con este resultado, Alumni ratifica su protagonismo en la Región Sur y continúa en carrera por uno de los objetivos más importantes de la temporada.