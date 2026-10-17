El Encuentro del TC organizado por la subcomisión del Deporte Motor del club Quilmes se desarrolla este sábado en la calle Sarratea entre Avenida Moreno y Sarmiento

Con réplicas de autos emblemáticos que brillaron en los semipermanente ruteros en la época de oro del TC, incluso con la presencia del legendario piloto de La Dulce que representaba a nuestra ciudad Eduardo Marcos, la muestra resulta muy exitosa

Es propicia la oportunidad para recorrer el Museo del Automovil del club Quimes y también disfrutar de una rica y tradicional gastronomía.

En el Encuentro participan también Marcelo González, piloto de Turismo Nacional por más de dos décadas y los orgullosos propietarios de cada uno de los vehículos que embellecen la muestra