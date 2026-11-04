En el marco de las acciones orientadas a fortalecer las políticas de cuidado y la atención gerontológica local, se llevó a cabo en el Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos (CRESTA) una capacitación presencial y virtual centrada en el acompañamiento respetuoso hacia las personas mayores. La iniciativa contó con el respaldo institucional de la Secretaría de Salud y del Área de Adultos Mayores de la Municipalidad de Tres Arroyos.

El encuentro estuvo a cargo de la organización LeDor VaDor, referente en la atención integral y el bienestar de la ancianidad, y reunió a profesionales, cuidadores, equipos técnicos y familiares interesados en adquirir estrategias concretas para optimizar los modelos de atención diario.

Promoción de la autonomía y erradicación de prácticas paternalistas

Durante la actividad se hizo especial hincapié en la necesidad de acompañar a las personas mayores respetando de manera irrestricta sus decisiones, preferencias y capacidades individuales. Entre las pautas transversales compartidas, los capacitadores destacaron la importancia de consolidar una comunicación asertiva basada en la escucha activa, la preservación de la privacidad y el resguardo del honor.

Asimismo, se abordó el combate directo contra sesgos culturales habituales en el trato cotidiano, como la infantilización y la sobreprotección, dinámicas que socavan la independencia y el ejercicio pleno de los derechos en la vejez.

Redes de sostén e intercambio de experiencias

La propuesta abarcó el análisis de los diversos niveles de apoyo que pueden requerir los adultos mayores según su grado de dependencia, así como la delimitación de funciones entre los núcleos familiares, los cuidadores domiciliarios, los equipos de salud y las instituciones de residencia prolongada. En este plano, se remarcó el concepto de «cuidar a quienes cuidan» como un pilar fundamental para garantizar la sostenibilidad y calidad del sistema asistencial.

El cierre de la jornada incluyó un espacio participativo de intercambio en el que LeDor VaDor expuso sus modelos institucionales y los contrastó con las realidades y vivencias territoriales de Tres Arroyos, sentando las bases metodológicas para futuros encuentros de formación continua.