La oferta comercial de Tres Arroyos sumó una nueva alternativa orientada al diseño y la ambientación de hogares y espacios de trabajo con la apertura oficial del local «Buena Luz, Buena Vida», que abrió sus puertas este fin de semana en la intersección de las calles Rivadavia y Magallanes.

El flamante comercio ofrece a la comunidad una amplia gama de artefactos de iluminación decorativa tanto para interiores como para exteriores, destacándose por contar con diseños originales y exclusivos. Entre sus principales atractivos, la propuesta incorpora sistemas de regulación lumínica adaptados a las tendencias actuales, permitiendo operar los dispositivos mediante métodos tradicionales, control remoto o bien de forma inteligente a través de teléfonos celulares.

Desde la firma informaron que el espacio comercial atenderá al público de lunes a sábado en horario corrido por la mañana y por la tarde, específicamente de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00 horas, posicionándose como una nueva opción especializada en el rubro dentro del distrito.