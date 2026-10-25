Las instalaciones de Kiwi Pádel se convirtieron en el epicentro del deporte formativo local al albergar un convocante fin de semana de actividades que continúa desarrollándose con total éxito. La iniciativa, diseñada para contener a más de un centenar de chicos y chicas, puso en marcha exitosamente sus primeras jornadas orientadas al semillero de la disciplina.

Las acciones comenzaron este sábado desde la mañana con la categoría Escuelita, destinada a los más pequeños de 5 a 8 años bajo un formato recreativo y adaptado que prioriza el aprendizaje lúdico. Posteriormente, la actividad continuó con la modalidad «Vale Todo» para participantes de 7 a 10 años, consolidando un espacio de integración, destreza y diversión sobre las pistas.

El desarrollo de la propuesta continuará este domingo 25 de octubre a partir de las 10:00 horas con la disputa del Torneo Junior, la cita central que debió ser reprogramada y que reunirá a menores de 8 años en adelante bajo el reglamento tradicional de adultos. Desde la organización destacaron el acompañamiento de las familias y el excelente nivel exhibido por los jóvenes talentos en esta verdadera fiesta del pádel local.

INVITA: RADIO3 CONTINENTAL y DIARIO3