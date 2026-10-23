El Tres Arroyos Rugby & Hockey Club (TARHC) será escenario este domingo de la tercera edición de la Copa Rosa, una propuesta que reúne a equipos de Mamis Hockey en una jornada deportiva que también busca promover la concientización sobre el cáncer de mama.

La actividad comenzará a las 10 horas en la cancha de hockey del club y ya tiene confirmada la participación de equipos de distintos puntos de la región. Estarán presentes Huracán, Cazadores y el TARHC, con dos equipos cada uno, además de Del Valle de Necochea y Rivadavia de Necochea.

La Copa Rosa se ha convertido en un espacio para compartir, disfrutar del hockey y acompañar una causa que convoca a toda la comunidad. La propuesta apunta a combinar la competencia deportiva con la diversión, el encuentro y la importancia de la prevención y la concientización sobre el cáncer de mama.

Desde la organización informaron que la convocatoria continúa abierta para los equipos de Mamis Hockey interesados en participar, aunque los cupos son limitados.

Quienes deseen inscribirse o realizar consultas pueden comunicarse a los teléfonos 2983 530175 o 1166728484.

La invitación está abierta a la comunidad para acompañar una nueva edición de la Copa Rosa y disfrutar de una jornada en la que el deporte será también una forma de generar conciencia y unión.