El Jardín de Infantes Nº 901 llevará adelante una jornada de puertas abiertas, con el objetivo de acercar la institución a las familias y permitir que conozcan sus instalaciones, al equipo docente y las actividades que se desarrollan en las salas.

En diálogo con Radio 3 Continental, la vicedirectora Daniela D’Annunzio explicó que la convocatoria será este viernes 6 de noviembre, de 18 a 19 horas, en la sede ubicada en Belgrano 145.

La propuesta está dirigida especialmente a familias que tengan niños y niñas de 2 y 3 años y estén interesadas en conocer la oferta educativa del jardín para el año próximo.

Durante la jornada habrá juegos, actividades de exploración y distintas experiencias para compartir, mientras las familias podrán recorrer las instalaciones, conversar con las docentes y conocer al equipo directivo.

D’Annunzio aclaró que no es necesario llevar documentación ni realizar ningún trámite de inscripción para participar. Solamente deberán acercarse con los niños y las ganas de compartir una tarde diferente.

La institución también atraviesa un momento especial, ya que el pasado 8 de octubre celebró sus 70 años de vida.

En ese marco, se llevó adelante una propuesta para elegir un nombre para el establecimiento. Entre tres alternativas, la votación de la comunidad favoreció a Lila Moreno, aunque la denominación todavía debe recibir la aprobación de la Dirección General de Cultura y Educación.

Por otra parte, la vicedirectora destacó los trabajos de mantenimiento y mejoras que se vienen realizando, entre ellos la construcción de la vereda y distintas refacciones, con el acompañamiento del Consejo Escolar y la cooperadora.

Finalmente, la invitación quedó abierta a todas las familias interesadas en conocer el Jardín 901 y descubrir su propuesta educativa.

La cita es este viernes 6 de noviembre, de 18 a 19 horas, en Belgrano 145. Una oportunidad para que los más pequeños tengan su primer acercamiento al mundo del jardín de infantes.