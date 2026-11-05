La colonia de vacaciones “Pequeños Soles” del Club Costa Sud abrió las inscripciones para la temporada de verano 2026/2027, que se desarrollará desde el 14 de diciembre de 2026 hasta el 19 de febrero de 2027.

La propuesta, que cumple 18 años de trayectoria, está destinada a niños y niñas de entre 3 y 12 años y ofrecerá diez semanas de actividades pensadas para disfrutar del verano, compartir con amigos y desarrollar distintas experiencias recreativas y deportivas.

Bajo la coordinación de Marcela Barragán y Sergio Candia, la colonia contará con diferentes propuestas, entre ellas clases de natación, actividades artísticas, deportivas y recreativas, campamentos y kermesses.

Tres modalidades para participar

Los chicos podrán elegir entre distintas alternativas horarias, de acuerdo con las necesidades de cada familia:

Jornada completa: de 10 a 18 horas.

de 10 a 18 horas. Media jornada – mañana: de 10 a 13 horas.

de 10 a 13 horas. Media jornada – tarde: de 13:30 a 18 horas.

Además, los participantes estarán organizados en grupos según sus edades y colores.

Descuentos y promociones

Desde la organización informaron que habrá beneficios para hermanos, grupos familiares, socios del club y afiliados a sindicatos.

También se anunció una promoción especial: quienes realicen la inscripción durante noviembre podrán acceder a la posibilidad de abonar la temporada en tres cuotas.

Inscripciones y consultas

Las inscripciones comenzaron el lunes 2 de noviembre. Los interesados pueden acercarse a la secretaría del Club Costa Sud, ubicada en avenida Moreno 369, planta baja (ex bowling).

La atención es de lunes a viernes, de 15 a 19 horas.

Para consultas también están disponibles las siguientes vías de comunicación:

WhatsApp: (2983) 563696

Teléfono: 2983-423756

Instagram y Facebook: Colonia_Pequeños_soles

Desde la organización recordaron que los cupos son limitados e invitaron a las familias a sumarse a una nueva temporada de “Pequeños Soles”, una propuesta que ya lleva 18 años acompañando los veranos de los chicos de Tres Arroyos.