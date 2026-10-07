La propuesta incluye técnicas de autorrescate, uso de elementos no convencionales y actualización internacional en RCP.

Una propuesta innovadora para la seguridad comunitaria

Con el objetivo de fomentar la prevención y el cuidado colectivo en entornos de aguas abiertas, el profesor de la Escuela de Guardavidas Juan Luna anunció la realización del seminario SAO (Seguridad y Apneas en el Océano). La iniciativa busca trascender el ámbito estrictamente profesional para alcanzar a todos aquellos aficionados que disfrutan de las actividades náuticas y costeras durante los doce meses del año.

«Es algo novedoso y pionero para la región; está apuntado tanto a guardavidas que quieran actualizarse como a surfistas, gente que anda en bodyboard o utiliza el mar de forma recreativa y náutica», explicó Luna.

Ejes temáticos y modalidad práctica

El programa de capacitación abarca diversos aspectos fundamentales para la supervivencia y la asistencia en la costa:

Apneas y control respiratorio: Técnicas de entrenamiento y gestión de la respiración ante períodos de inmersión bajo las olas .

Rescate y autorrescate con elementos no convencionales: Uso de tablas de surf u otros objetos lúdicos disponibles en una situación de emergencia para brindar flotación o inmovilizar a un accidentado .

Actualización en Reanimación Cardiopulmonar (RCP): Incorporación de las últimas guías internacionales en maniobras de reanimación .

Manejo de traumas y lectura del mar: Protocolos de extracción ante lesiones contra bancos de arena y reconocimiento previo de riesgos en entornos abiertos .

Cronograma e inscripciones

El evento ha sido declarado de interés municipal y cuenta con el acompañamiento de la Dirección de Deportes. Las jornadas combinarán un bloque teórico en el gimnasio de Mar Fitness y prácticas en la arena y el agua, estableciéndose un período de espera («ventana») en torno al fin de semana del 24 y 25 de octubre para aprovechar las mejores condiciones climáticas.

Debido a que se prioriza la seguridad y el seguimiento personalizado durante las prácticas, los cupos son limitados a alrededor de 20 participantes. La inscripción tiene un costo final de 60.000 pesos (con seña previa del 50% hasta el 8 de octubre por cuestiones de cobertura de seguros).