La propuesta incluye técnicas de autorrescate, uso de elementos no convencionales y actualización internacional en RCP.
Una propuesta innovadora para la seguridad comunitaria
Con el objetivo de fomentar la prevención y el cuidado colectivo en entornos de aguas abiertas, el profesor de la Escuela de Guardavidas Juan Luna anunció la realización del seminario SAO (Seguridad y Apneas en el Océano). La iniciativa busca trascender el ámbito estrictamente profesional para alcanzar a todos aquellos aficionados que disfrutan de las actividades náuticas y costeras durante los doce meses del año.
«Es algo novedoso y pionero para la región; está apuntado tanto a guardavidas que quieran actualizarse como a surfistas, gente que anda en bodyboard o utiliza el mar de forma recreativa y náutica», explicó Luna.
Ejes temáticos y modalidad práctica
El programa de capacitación abarca diversos aspectos fundamentales para la supervivencia y la asistencia en la costa:
- Apneas y control respiratorio: Técnicas de entrenamiento y gestión de la respiración ante períodos de inmersión bajo las olas.
- Rescate y autorrescate con elementos no convencionales: Uso de tablas de surf u otros objetos lúdicos disponibles en una situación de emergencia para brindar flotación o inmovilizar a un accidentado.
- Actualización en Reanimación Cardiopulmonar (RCP): Incorporación de las últimas guías internacionales en maniobras de reanimación.
- Manejo de traumas y lectura del mar: Protocolos de extracción ante lesiones contra bancos de arena y reconocimiento previo de riesgos en entornos abiertos.
Cronograma e inscripciones
El evento ha sido declarado de interés municipal y cuenta con el acompañamiento de la Dirección de Deportes. Las jornadas combinarán un bloque teórico en el gimnasio de Mar Fitness y prácticas en la arena y el agua, estableciéndose un período de espera («ventana») en torno al fin de semana del 24 y 25 de octubre para aprovechar las mejores condiciones climáticas.
Debido a que se prioriza la seguridad y el seguimiento personalizado durante las prácticas, los cupos son limitados a alrededor de 20 participantes. La inscripción tiene un costo final de 60.000 pesos (con seña previa del 50% hasta el 8 de octubre por cuestiones de cobertura de seguros).