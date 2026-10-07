Su familia necesita reunir fondos con urgencia para lograr un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado.

Un diagnóstico inesperado y el peregrinaje médico

La situación comenzó hace aproximadamente un año, cuando la joven perdió de manera repentina la audición en su oído derecho. Tras una serie de consultas e estudios iniciales que incluyeron audiometrías y tomografías, una resonancia magnética realizada el 19 de septiembre reveló lesiones cerebrales en la sustancia blanca y un quiste, apuntando como hipótesis médica principal a una posible esclerosis múltiple.

Para determinar con exactitud el origen del problema y evaluar la médula espinal y el oído medio, los médicos indicaron estudios de gran complejidad en Buenos Aires. Sin embargo, los costos iniciales —que rondan entre los 4 y los 10 millones de pesos— se volvieron inalcanzables para la familia.

La falta de respuesta de la obra social y la angustia familiar

La familia enfrenta un doble obstáculo, ya que el padre de la menor se encuentra enfermo desde hace un año sin poder trabajar, y la cobertura médica provista por el gremio de trabajadores rurales está próxima a caducar y no brinda respuestas ante las derivaciones exigidas.

Frente a este escenario adverso, Karina —quien se desempeña como enfermera y estudia en la cooperativa Abriendo Caminos— debió recurrir a la solidaridad pública. Paralelamente, se encuentra a la espera de respuestas institucionales por parte del área de Desarrollo Social municipal para articular una vía de atención en el sistema público y se organizó una rifa benéfica de un cordero.

Canales de colaboración

La comunidad que desee colaborar con los costos de los estudios y el tratamiento de Isolina puede hacerlo a través de los siguientes medios: