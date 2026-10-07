Incluye la intervención de vidrieras, consejería en los CAPS y una correcaminata abierta a toda la comunidad el próximo sábado 17 de octubre en la Plaza San Martín.

Un trabajo articulado entre áreas y la comunidad

Con el objetivo de instalar la temática en la agenda pública y promover la prevención, diversas dependencias municipales y entidades locales unieron fuerzas para impulsar una nueva campaña de concientización sobre el cáncer de mama. La propuesta contempla la participación de la Cámara Económica para que los comercios de la ciudad vistan sus vidrieras de color rosa, sumando color y visibilidad al mensaje.

El lanzamiento oficial tendrá lugar el sábado 17 de octubre a partir de las 15:30 horas en la Plaza San Martín, con una caminata organizada por el área de Deportes. La jornada contará además con propuestas lúdicas, clases de Zumba a cargo de G Vulcano, presentaciones de bandas musicales y soporte técnico de Cultura.

Prevención, autoexamen y alcance territorial

Durante la presentación, la trabajadora social Patricia Crespo hizo hincapié en la importancia de ir más allá de los controles médicos tradicionales y fomentar el autoexamen mamario como un primer paso fundamental y accesible desde el hogar. Para lograr que la información llegue a cada rincón de la ciudad, se diseñó material gráfico y se instrumentarán tareas de consejería en los 10 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) distribuidos en los barrios.

«La gente con tanta información tiende a relajarse o a olvidarse; si el tema está siempre presente, es una manera de que la campaña continúe todo el año», destacó Crespo, quien además valoró un cambio positivo en el paradigma del autocuidado y la adopción de hábitos saludables por parte de los vecinos a lo largo de los años.

Inclusión y llamado a la participación

Hacia el cierre, Sofía Di Luca extendió la invitación a toda la comunidad —haciendo especial hincapié en la inclusión de los varones—, recordando que si bien la incidencia en hombres es menor al 1%, también pueden verse afectados, por lo que su rol y conocimiento en la prevención son igual de importantes.