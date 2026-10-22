En el marco de una extensa y compleja jornada parlamentaria, la Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción al proyecto de Ley de Discapacidad. La aprobación del texto se destrabó luego de que el bloque oficialista de La Libertad Avanza aceptara la totalidad de las modificaciones solicitadas por la oposición dialoguista, alcanzando así un contundente respaldo de 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones en el recinto.

La clave del consenso radicó en los planteos elevados por el jefe del bloque Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad. El legislador misionero argumentó que el dictamen de mayoría original carecía de las certezas y la previsibilidad necesarias para abordar la emergencia del sector, condicionando el acompañamiento de su espacio a la redefinición de varios artículos grises. Ante la advertencia de no respaldar el articulado sin estas correcciones, el diputado oficialista Gerardo Huesen confirmó la aceptación de las propuestas en nombre del Poder Ejecutivo y sus aliados.

El entendimiento permitió sumar también el apoyo de bancadas de la oposición mayoritaria como Unión por la Patria, cuyo representante Juan Marino ratificó el voto favorable en general, aunque supeditó la resolución de la problemática a que el Presupuesto 2027 respete las partidas asignadas al área. Por el contrario, la izquierda y sectores de la centro-derecha provincial, como la legisladora cordobesa Natalia de la Sota, mantuvieron su postura de rechazo.

Una sesión maratónica con múltiples frentes

La jornada legislativa dejó al descubierto el complejo escenario de alianzas e intereses que cruzan el Congreso actual:

Inviolabilidad de la propiedad privada: Aprobado en general por un estrecho margen (124 votos a favor, 119 en contra y 6 abstenciones), la iniciativa debió reincorporar topes a la adquisición de tierras por parte de extranjeros, por lo que el expediente deberá regresar al Senado para su revisión final.

Trazabilidad de medicamentos: Logró una amplia mayoría de 241 votos para crear un marco de fiscalización estricto sobre fármacos de alto riesgo, debate impulsado tras los recientes casos de contaminación con fentanilo adulterado.

Vandalismo rural: Obtuvo media sanción el endurecimiento del Código Penal para sancionar los ataques a la infraestructura productiva y el almacenamiento de granos.

Tras destrabarse la iniciativa sobre discapacidad, la Cámara Baja dio paso a la discusión sobre el endeudamiento y la morosidad familiar, consolidando una de las jornadas de mayor actividad parlamentaria en lo que va del periodo ordinario.

Fuente: A24

Fotografía: Archivo A24