A medida que el Tribunal Oral Federal avanza en las definiciones procesales para la realización del juicio unificado por las causas Hotesur y Los Sauces, el material probatorio centrado en la figura del diputado nacional Máximo Kirchner se posiciona como uno de los ejes analíticos principales de la querella y el Ministerio Público Fiscal. La investigación busca determinar la existencia de una maniobra sistemática de reciclaje de fondos provenientes de la obra pública a través del alquiler simulado de plazas hoteleras y emprendimientos inmobiliarios.

El cuerpo probatorio recopilado a lo largo de la instrucción incluye una vasta documentación mercantil y bancaria que abarca desde la constitución de las sociedades administradoras hasta la trazabilidad de los flujos financieros entre los empresarios adjudicatarios de obra pública —como Lázaro Báez y Cristóbal López— y los emprendimientos de la familia Kirchner.

Los ejes del material probatorio

La acusación sustenta su imputación en cuatro soportes documentales y periciales centrales:

Trazabilidad de cheques y flujos financieros: Registros de libramientos y endosos bancarios que vinculan los pagos de contratistas del Estado con la facturación de las empresas hoteleras e inmobiliarias de la familia Kirchner.

Contratos de locación y reservas: Instrumentos comerciales celebrados por las firmas Hotesur S.A. y Los Sauces S.A. que habrían acreditado alquileres de complejos hoteleros y departamentos a valores y niveles de ocupación considerados discordantes con el mercado de la época por los peritos contables.

Patrimonio e intervenciones societarias: Actas de asambleas, cesiones de cuotas partes e instrumentos de administración de los inmuebles donde figuraba la firma o la gestión directa del legislador.

Peritajes contables de la Corte Suprema: Informes técnicos elaborados por el Cuerpo de Peritos Contables del Máximo Tribunal que evalúan las inconsistencias en los libros societarios y los saldos de las cuentas corrientes operativas.

El proceso oral deberá determinar las responsabilidades penales de los imputados en torno a la hipótesis de una presunta estructura orientada al blanqueo de capitales dentro del esquema de la obra pública vial.

Fuente: Información basada en coberturas de Todo Noticias (TN)

Fotografía: Gentileza TN / Archivo Télam