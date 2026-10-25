Un matutino británico reveló en las últimas horas que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, instruyó a los diplomáticos de su país para revisar la posición oficial y sumarse al reclamo histórico de la Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas. Según consignó el periódico The Telegraph, la directiva apunta a respaldar la apertura de negociaciones entre ambas naciones para resolver el diferendo territorial.

El posible cambio estratégico de Tel Aviv se produce en un escenario de marcada afinidad política entre Netanyahu y el presidente argentino, Javier Milei. No obstante, analistas internacionales también vinculan este movimiento a las fricciones diplomáticas recientes entre el gobierno israelí y el Reino Unido, acentuadas tras las sanciones aplicadas por Londres a asentamientos en Cisjordania. Desde el medio británico aclararon que el eventual respaldo israelí al diálogo no implica un reconocimiento formal de la soberanía argentina sobre el archipiélago, sino una postura favorable a la resolución pacífica mediante el diálogo bilateral.

En la misma línea, el embajador de Israel ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Danny Danon, solicitó formalmente ante el organismo internacional la necesidad de concretar negociaciones directas entre el Reino Unido y la Argentina. «Israel reconoce la importancia que el público argentino otorga a este tema, así como sus esfuerzos continuos a través de canales diplomáticos y de conformidad con los principios del derecho internacional», expresó el diplomático, al tiempo que enfatizó la importancia de contemplar todos los aspectos históricos y jurídicos pertinentes.

Previamente, figuras del gabinete israelí como el ministro de Seguridad, Itamar Ben-Gvir, ya habían manifestado público respaldo al posicionamiento de la Casa Rosada en el plano internacional, mientras el Gobierno argentino continúa su ofensiva diplomática y judicial en vísperas de las audiencias convocadas por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) para frenar proyectos hidrocarburíferos unilaterales en el área austral.

Fuente: TN Fotografía: Presidencia / EFE / AP (Archivo)