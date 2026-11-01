La agricultura y la ganadería nacionales atraviesan un punto de convergencia productiva en el que los tradicionales cultivos de cobertura —históricamente limitados a la retención de humedad, la fijación de nitrógeno y el control de malezas— mutaron hacia un concepto de doble propósito con un fuerte impacto económico. Lejos de concebirse únicamente como una herramienta de sanidad edáfica, el aprovechamiento pecuario de estas pasturas se consolida como un sostén clave para los esquemas mixtos y lecheros del país.

De acuerdo con las evaluaciones técnicas difundidas por especialistas del sector, la integración planificada de un ciclo de pastoreo permite sumar una renta inmediata sin resignar los beneficios agronómicos a largo plazo. Diversos ensayos impulsados por instituciones como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Aapresid y movimientos CREA han demostrado que esta práctica puede alcanzar producciones de entre 100 y 300 kilos de carne por hectárea, aportando un retorno financiero dinámico en campañas marcadas por la necesidad de eficiencia.

Asimismo, el horizonte de esta tecnología productiva se expande hacia las regiones del NEA y el NOA, donde la incorporación de alternativas estivales de rápido crecimiento —tales como especies de Crotalaria o desarrollos genéticos específicos— permite capitalizar ventanas cortas entre cosechas, como el período posterior al girasol o previo al poroto. Este dinamismo demuestra que la planificación actual exige abandonar las recetas estandarizadas y contemplar desde el inicio la sinergia entre el cuidado físico del suelo y la producción animal.

Fuente: Infocampo

Origen de la fotografía: Banco de Imágenes / Infocampo