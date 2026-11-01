A pocos días de concretarse uno de los acontecimientos políticos y religiosos más trascendentales de los últimos años para la región, el Ejecutivo nacional intensificó las coordinaciones con la delegación del Vaticano para pulir los aspectos logísticos, de seguridad y de protocolo vinculados a la visita del papa León XIV.

La hoja de ruta oficial contempla una agenda rigurosa que iniciará con la recepción del Sumo Pontífice por parte del presidente Javier Milei en el Aeroparque Jorge Newbery, tras su arribo procedente de Montevideo. Inmediatamente después, ambos mandatarios mantendrán un encuentro bilateral en la Casa Rosada, seguido de una convocatoria institucional en el Palacio Libertad, donde se prevé que el jefe de Estado pronuncie un discurso.

El punto cúspide de las celebraciones litúrgicas en la Capital Federal tendrá lugar el lunes siguiente, cuando el Papa presida su primera misa en el país frente al Monumento de los Españoles. Dicho acontecimiento contará con la presencia de la totalidad del Gabinete nacional y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, evaluándose además su transmisión a través de una cadena nacional de radio y televisión.

Posteriormente, el periplo federal incluirá paradas clave en la provincia de Córdoba —con una eucaristía central en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) junto a autoridades provinciales— y un cierre en la provincia de Buenos Aires que comprenderá una masiva ceremonia frente a la Basílica de Luján, antes de la partida del Pontífice desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza rumbo a Lima, Perú.

En paralelo a la dimensión pastoral del viaje, la administración central delineó una estrategia de participación selectiva. Desde el oficialismo se confirmó que la representación del Poder Ejecutivo se abocará de manera estricta a los actos institucionales y ceremonias centrales, prescindiendo de enviados oficiales en otras escalas de carácter pastoral y social, tales como las visitas a establecimientos penitenciarios, hogares de asistencia o encuentros específicos con sectores académicos y laborales. Con operativos de seguridad y circulación coordinados entre múltiples jurisdicciones, el país se alista para albergar una visita que reconfigurará la agenda pública nacional.

Fuente: Noticias Argentinas / Telefe Noticias

Origen de la fotografía: Agencia NA (Alberto Lingiria)