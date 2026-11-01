La demanda de dólares en efectivo por parte de los ahorristas e inversores mantuvo una tendencia marcadamente alta durante el noveno mes del año. De acuerdo con el informe oficial del Banco Central, las compras brutas de billetes alcanzaron los 2.896 millones de dólares en septiembre, posicionándose como el segundo mes de mayor requerimiento de divisas de 2026, un escalón por debajo del registro máximo de julio (cuando se contabilizaron 3.319 millones) y superando ligeramente los 2.853 millones observados en agosto.
Un dato económico relevante que arrojó el balance mensual es que el incremento en el volumen adquirido se produjo a pesar de una leve contracción en el universo de compradores. Mientras que en agosto se habían contabilizado 1,7 millones de personas comprando divisas, el número se redujo a 1,6 millones en septiembre, lo que evidencia un incremento directo en el promedio de dólares adquiridos por cada operador o ahorrista individual.
Desde la flexibilización de las restricciones cambiarias implementada en abril de 2025, la demanda acumulada de divisas ya escaló hasta los 50.186 millones de dólares. En lo que respecta exclusivamente al período comprendido entre enero y septiembre de este año, las compras brutas totalizaron 23.794 millones de dólares, arrojando un promedio mensual de 2.644 millones que supera holgadamente el ritmo de 2.200 millones mensuales registrado tras los picos del año anterior.
En cuanto al destino de los fondos, el informe oficial detalla que aproximadamente dos tercios de las divisas que salieron del mercado se destinaron al ahorro —ya sea mediante la permanencia de depósitos en entidades financieras locales o volcadas a la conformación de activos externos—, mientras que el tercio restante se orientó a cubrir gastos corrientes, tales como los consumos con tarjetas por turismo y servicios en el exterior.
Fuente: A24 / Banco Central de la República Argentina
Origen de la fotografía: Archivo / A24