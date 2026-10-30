El Banco Central de la República Argentina (BCRA) salió a respaldar públicamente la estrategia de administración implementada sobre sus tenencias de oro, en medio de los cuestionamientos y la polémica generada en torno a los informes de auditoría. La entidad aseguró que el esquema aplicado le permitió capturar aproximadamente el 70% de la fuerte suba registrada por el metal precioso durante 2025.

Frente a las críticas por el costo de oportunidad de las operaciones, el organismo monetario argumentó que las decisiones deben evaluarse en función de la información disponible y los riesgos imperantes al momento de ejecutarlas, y no meramente a partir de la evolución posterior de los precios internacionales. Según detalló el BCRA, la reanudación de las coberturas financieras —instrumentadas mediante el mecanismo conocido como zero-cost collar— respondió a la delicada situación patrimonial heredada a fines de 2023, cuando las reservas netas se encontraban en terreno negativo y el oro representaba una proporción sumamente elevada y crítica del total de los activos externos.

La entidad detalló que la estrategia combinó la compra de opciones de venta (puts) para protegerse ante eventuales desplomes de cotización con la venta de opciones de compra (calls) destinadas a financiar dicha cobertura, limitando parcialmente las ganancias extraordinarias ante un rally alcista de baja probabilidad estadística. Asimismo, el Banco Central aclaró que estas operaciones se liquidaron estrictamente en divisas, sin comprometer ni alterar las 61,7 toneladas de oro físico que integran las reservas internacionales.

Fuente: A24

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