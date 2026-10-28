El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a mantenerse al margen del mercado de cambios y completó dos ruedas consecutivas sin compras de divisas, una situación inédita en lo que va del año 2026. La decisión de la autoridad monetaria de no intervenir respondió a un escenario de volatilidad regional tras los movimientos del real brasileño posteriores a las elecciones en ese país, como así también a la fecha de fijación del tipo de cambio para una letra del Tesoro. De esta manera, el organismo busca no añadir presión sobre la cotización utilizada para el cálculo de liquidaciones y pagos.

Pese a no realizar compras operativas en la plaza cambiaria, el stock de reservas internacionales brutas registró un incremento diario de USD 99 millones, finalizando la jornada del martes 27 de octubre en los USD 50.580 millones. Este repunte respondió a la dinámica habitual del balance oficial, que incluye variaciones en los encajes, depósitos, movimientos de las cuentas del sector público y la revaluación contable de los activos internacionales del organismo.

En lo relativo al comportamiento del mercado de cambios, la segunda rueda consecutiva sin intervención oficial coincidió con una moderación en la cotización de la divisa. El dólar mayorista recortó $2 con respecto a la jornada previa y cerró en $1.538, interrumpiendo una seguidilla de siete subas consecutivas. Por su parte, la cotización de referencia calculada bajo la Comunicación «A» 3500 finalizó en $1.538,74, al tiempo que el dólar minorista en ventanillas oficiales operó en $1.506,87 para la compra y $1.559,94 para la venta.

Con el límite superior del esquema de bandas fijado en $1.947,79, el tipo de cambio mayorista quedó ubicado $409,79 por debajo de ese techo, lo que representa una distancia del 26,6% respecto del margen superior de flotación. A pesar de esta pausa de dos días, la entidad monetaria mantiene una sólida acumulación de reservas en el año, habiendo superado los USD 15.500 millones adquiridos y sobrepasando en más de un 50% la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Fuente: Portal A24 / Sección Economía.

Fotografía: Archivo gráfico A24.