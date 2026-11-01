El ritmo político de la administración central ingresó en una fase de máxima exigencia. Durante una reciente reunión de Gabinete, el presidente Javier Milei interrumpió las discusiones habituales para emitir una directiva tajante dirigida a sus colaboradores y funcionarios: reclamó celeridad absoluta para destrabar proyectos normativos clave y dinamizar la gestión legislativa. El llamado de atención busca contrarrestar las dificultades para alcanzar acuerdos en un contexto donde el oficialismo experimenta un desgaste operativo y los indicadores financieros, como el Riesgo País, operan bajo la atenta mirada de los mercados.

El foco del apuro presidencial recae sobre la necesidad de conseguir respaldo para iniciativas estructurales, la adhesión a normativas de incentivo económico y la cobertura de vacantes judiciales estratégicas. Sin embargo, el correlato de esta orden se estrella contra las tensiones internas que atraviesan las terminales de La Libertad Avanza, especialmente en el Senado de la Nación. Las diferencias entre la conducción del bloque oficialista —liderado por Patricia Bullrich— y los sectores alineados con el entorno de Karina Milei generan fricciones recurrentes en torno a la estrategia política, la conformación de comisiones vitales como la de Acuerdos y el manejo de los nombramientos de jueces y fiscales.

A estas disputas internas se suma un tablero parlamentario altamente complejo: con la oposición reorganizándose y disputando espacios de poder en el Consejo de la Magistratura, el oficialismo se ve obligado a recalibrar sus alianzas si pretende evitar un bloqueo institucional que paralice su agenda de reformas de cara a las próximas etapas de gestión. Con la mira puesta en mitigar la incertidumbre y ordenar el frente legislativo, la Casa Rosada busca blindar su plan político antes de que el debate presupuestario y las urgencias electorales dominen por completo el escenario político.

Fuente: Infobae

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