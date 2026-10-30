A pesar de las recientes señales de sintonía política y de los encuentros mantenidos entre funcionarios nacionales y gobernadores dialoguistas —como los concretados en el marco de rondas de negocios en Rosario—, la resolución definitiva sobre la suspensión o continuidad de las PASO se perfila para definirse recién en los primeros meses de 2027.

En la mesa política oficialista conviven diferentes posturas respecto a los tiempos y a la estrategia de negociación legislativa. Mientras sectores del Ejecutivo priorizan consolidar el armado partidario propio y evitar concesiones apresuradas en los distritos, otros advierten que postergar la discusión complica el escenario parlamentario para conseguir los consensos necesarios en el Congreso.

Asimismo, en las terminales del Gobierno señalan que el factor de decisión final estará atado a los grandes acuerdos electorales y a la postura que adopte el expresidente Mauricio Macri, cuyo peso político resulta determinante para alinear al bloque del PRO en ambas Cámaras ante un eventual veto o la sanción definitiva de la reforma.

Fuente: TN (Todo Noticias)

Procedencia de la fotografía: Presidencia / Sofía Areco – Comunicación Institucional Senado