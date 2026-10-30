Ante la expectativa por la llegada del papa León XIV a la Argentina, un aspecto particular de su figura ha comenzado a captar la atención internacional: su consolidación como un ícono de estilo. La revista Vogue lo distinguió en 2025 entre las 55 personalidades mejor vestidas del año, mientras que en 2026 Vanity Fair lo incluyó en su lista de favoritos por su particular forma de combinar las sotanas tradicionales con calzado deportivo.

Detrás de la confección y el diseño de los atuendos papales se encuentra el sastre italiano Filippo Sorcinelli, quien viste a las máximas autoridades de la Iglesia Católica desde hace dos décadas. Tras haber diseñado modelos caracterizados por la simpleza para el papa Francisco, Sorcinelli confeccionó para la presentación oficial de León XIV una túnica acompañada por una capa de satén rojo con detalles bordados en dorado y un cordón de seda a juego.

El proceso de trabajo del diseñador destaca por una metodología singular: Sorcinelli no toma las medidas de manera directa ni realiza pruebas de vestuario personales a los pontífices, así como tampoco efectúa arreglos de último momento. Toda la logística y coordinación de las prendas se organiza exclusivamente a través de la Oficina de Celebraciones Litúrgicas del Vaticano.

Fuente: TN (Todo Noticias)

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