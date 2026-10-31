La Cooperativa Eléctrica de Tres Arroyos (CELTA) celebró esta noche su Asamblea General Ordinaria que contó, como es habitual, con una amplia participación de delegados de la entidad. El encuentro tuvo lugar en el salón de la Biblioteca Pública Sarmiento, ubicado en avenida Moreno 334 de nuestra ciudad.

La apertura estuvo a cargo del presidente del Consejo de Administración, contador Rubén Prado, quien dirigió unas palabras a los delegados presentes.

Seguidamente, se consideraron y aprobaron la Memoria, el Balance General y los informes del Síndico y del Auditor Externo, correspondientes al 96º Ejercicio Económico, cerrado el 30 de junio de 2026. Sobre estos puntos hicieron uso de la palabra los contadores Orlando Luzi y Esteban Moya.

Los delegados también trataron y aprobaron la gestión del Consejo de Administración durante el período considerado.

Otro de los puntos destacados fue el tratamiento y aprobación del Balance Social Cooperativo, correspondiente al mismo ejercicio. A través de una cuidada producción audiovisual, se puso en evidencia la diversidad de acciones que CELTA desarrolla en beneficio de la comunidad, reflejando su compromiso social y su permanente vinculación con los tresarroyenses.

La pieza documental concluyó con un emotivo homenaje a Marisa Mendiberri, quien falleció recientemente mientras ejercía la presidencia del Consejo de Administración de CELTA, dejando una profunda huella en la vida institucional de la cooperativa.

La Asamblea continuó con la elección de consejeros y síndicos, conforme a lo establecido en el punto sexto del orden del día.

El último punto abordado fue «Mercado Eléctrico Mayorista – Actuaciones Judiciales», sobre el cual las abogadas Sofía Duca y Martina Barragán realizaron una exposición técnica, abordando los aspectos vinculados con esta temática de particular relevancia para la cooperativa.

Una vez concluida la Asamblea, el Consejo de Administración celebró una reunión en la que se procedió a la distribución de cargos de la nueva conducción de CELTA. Quedó así ratificada la continuidad del contador Rubén Prado en la presidencia, mientras que Sergio Duchosal ejercerá la vicepresidencia y Esteban Moya ocupará la secretaría de la entidad.

CELTA cumplió así, una vez más, con una de las instancias institucionales más importantes de su vida democrática, reafirmando el protagonismo de sus delegados en el funcionamiento y la conducción de la cooperativa de todos los tresarroyenses.