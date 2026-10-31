FOTOS: ZONA NARANJA TA

Se disputó una nueva fecha del Campeonato Oficial de Primera División de la Asociación Tresarroyense de Básquetbol (ATB), con las victorias de Huracán de Necochea, Quilmes e Independiente de San Cayetano. La jornada había comenzado el martes con el triunfo de Alumni sobre Huracán de Tres Arroyos.

En uno de los encuentros más emocionantes de la fecha, Huracán de Necochea derrotó como visitante a Club de Pelota por 94 a 92, luego de igualar en 83 puntos durante el tiempo reglamentario.

El partido tuvo un cierre electrizante. A falta de 39 segundos, el marcador quedó igualado y ambos equipos tuvieron oportunidades para desnivelar, pero no lograron convertir. Tras algunas pérdidas de pelota, el encuentro se definió en el tiempo suplementario.

Las principales figuras fueron Tomás Frapiccini, con 25 puntos y 11 rebotes, y Ángel Torres, quien se destacó con 28 puntos y 24 rebotes.

Por su parte, Quilmes venció a Club de Pelota por 65 a 61, en un partido en el que había conseguido una ventaja importante durante los primeros tres cuartos. Sin embargo, el conjunto rival reaccionó en el tramo final y le puso suspenso a la definición.

El Cervecero logró sostener la diferencia y cerrar el encuentro a su favor. Franco Bayugar fue el máximo anotador de Quilmes, con 21 puntos, mientras que Facundo y Marcos Franssen aportaron 19 unidades cada uno.

En el conjunto rival, Jeremías Rodríguez fue el goleador con 18 puntos, seguido por Martín Bottoni, con 15.

En Claromecó, Independiente de San Cayetano consiguió su primer triunfo de la temporada al superar por 67 a 61 al equipo local, en un resultado que sorprendió teniendo en cuenta que Claromecó llegaba como favorito.

La fecha se había puesto en marcha el martes por la noche, cuando Alumni derrotó a Huracán de Tres Arroyos por 73 a 56.

Resultados

Fecha 15

ARGENTINO 92 vs HURACAN N 94

ALUMNI 73 vs HURACAN TA 56

CLARIOMECO 61 vs INDEPENDIENTE SC 67

CLUB DE PELOTA 61 vs QUILMES 65

Libre: COSTA SUD

Posiciones

HCAN NECOCHEA 27

ALUMNI 25

HURACAN 23

COSTA SUD 21

QUILMES 19

CLUB DE PELOTA 18

RECREATIVO CL. 17

ARGENTINO 16

INDEPENDIENTE SC 14

Próxima fecha

Fecha 16

QUILMES vs CLAROMECO

INDEPENDIENTE SC vs ALUMNI

HURACAN TA vs ARGENTINO

HURACAN N vs COSTA SUD

Libre: CLUB DE PELOTA