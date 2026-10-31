La Escuela Primaria N.º 14 Manuel Belgrano anunció la apertura de la preinscripción para el ciclo lectivo 2027 e invitó a las familias a comenzar el proceso de inscripción de los alumnos.

Bajo el lema “¡Tu futuro comienza en la escuela!”, la institución convoca a la comunidad educativa a acercarse para obtener información e iniciar los trámites correspondientes.

El establecimiento está ubicado en Hipólito Yrigoyen 967.

Para realizar consultas, las familias pueden comunicarse al teléfono 422978 o al celular 2983-407931, también disponible para contacto por WhatsApp.

De esta manera, la Escuela Primaria N.º 14 comienza a organizar el próximo ciclo lectivo e invita a las familias a acercarse para conocer la propuesta educativa de la institución.