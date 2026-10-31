La Fundación Campano informó que el 6.º Encuentro de Pequeños Dibujantes fue reprogramado para el sábado 14 de noviembre a las 15 horas. De esta manera, la organización confirmó la nueva fecha de la propuesta artística e invitó a las familias a participar.

El encuentro tendrá lugar en la sede de la institución, ubicada en Hipólito Yrigoyen 252, y estará destinado a chicos de entre 3 y 12 años, con participación libre y gratuita.

Desde la organización explicaron que los cambios de fecha generaron algunas idas y vueltas durante el año y pidieron disculpas por los inconvenientes ocasionados. Asimismo, remarcaron la importancia de difundir la nueva fecha para que las familias tengan presente que la actividad no se realizará en la fecha prevista originalmente.

Los participantes podrán inscribirse en tres categorías: de 3 a 5 años, de 6 a 9 años y de 10 a 12 años.

El tema y los materiales serán libres, aunque se deberán utilizar elementos de dibujo en seco, como lápices, fibras, crayones y marcadores, sin agregado de agua. Quienes no cuenten con materiales propios podrán utilizar los que estarán disponibles en el lugar.

Los chicos tendrán un máximo de una hora para realizar sus dibujos. Los trabajos deberán ser creaciones originales y no podrán ser copias. Un jurado los evaluará el mismo día y habrá premios para cada categoría.

Además, la totalidad de las producciones se expondrá en la Galería de la Fundación Campano.

Inscripción y consultas

Las personas interesadas en participar pueden comunicarse con la Biblioteca de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 15 a 19 horas.

Los canales de contacto son:

La propuesta busca generar un espacio para que los más chicos puedan expresarse a través del dibujo, compartir una experiencia artística y mostrar sus creaciones a la comunidad.