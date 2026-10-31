Alumni consiguió una importante victoria en el torneo de básquetbol al derrotar a Kimberley de Mar del Plata por 79 a 69, un resultado que le permite mantenerse en la lucha por los puestos de ascenso directo a la Liga Federal.

En la misma jornada, Racing de Olavarría y Estudiantes de Olavarría también sumaron triunfos y se mantienen en los primeros lugares de la competencia.

Estudiantes superó ampliamente a Independiente de Tandil por 95 a 64, mientras que Racing había conseguido su victoria el miércoles por la noche, cuando derrotó como visitante a Unión y Progreso de Tandil por 80 a 70.

Con estos resultados, Racing de Olavarría suma ocho victorias y dos derrotas, aunque tiene un partido más disputado. Estudiantes de Olavarría, por su parte, acumula ocho triunfos y una derrota, mientras que Alumni registra siete victorias y tres caídas, también con un encuentro más que Estudiantes.

La próxima fecha tendrá un enfrentamiento fundamental: este domingo, Estudiantes de Olavarría recibirá a Alumni en un partido que puede definir las aspiraciones del conjunto de Orense de conseguir el ascenso directo.

Una victoria le permitiría a Alumni seguir con posibilidades de acceder a uno de los dos lugares que otorgan el ascenso directo a la Liga Federal. En cambio, una derrota lo dejaría sin chances de alcanzar ese objetivo y lo obligaría a buscar el ascenso a través del repechaje.

Por eso, el encuentro representa una prueba determinante para Alumni, que buscará dar un nuevo paso en su objetivo de llegar a la Liga Federal.

Resultados

Fecha 11

ALUMNI 79 vs KIMBERLEY 69

UNION Y PROGRESO 70 vs RACING 80

ESTUDIANTES 95 vs INDEPENDIENTE 64

Libre vs PUEBLO NUEVO

Posiciones

RACING 18

ESTUDIANTES 17

ALUMNI 17

INDEPENDIENTE 14

KIMBERLEY 14

PUEBLO NUEVO 10

UNION Y PROGRESO 9

Próxima fecha

Fecha 12

INDEPENDIENTE vs RACING

ESTUDIANTES vs ALUMNI

UNION Y PROGRESO vs PUEBLO NUEVO

Libre vs KIMBERLEY