El Senado de la Nación otorgó media sanción a la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental tras una maratónica sesión. La iniciativa, impulsada por el Gobierno, obtuvo 42 votos a favor y 21 en contra, y fue girada a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento legislativo.

El proyecto introduce cambios estructurales respecto a la normativa vigente desde 2010. Entre los ejes centrales se destaca la modificación en los criterios para las internaciones involuntarias, flexibilizando el paso del «riesgo inminente» al «riesgo grave» y contemplando la historia clínica integral de los pacientes para brindar respuestas anticipadas a las familias. Asimismo, la normativa incorpora de forma expresa nuevas problemáticas dentro de los consumos problemáticos y adicciones, sumando formalmente a trastornos como la ludopatía (adicción al juego).

Otro de los puntos destacados de la reforma es la habilitación de teleconsultas psiquiátricas para aquellas regiones del país con baja disponibilidad de especialistas, además de exigir equipos con formación infantojuvenil específica para la atención de menores, los cuales deberán ser internados en espacios separados de los adultos. Por último, la iniciativa mantiene la prohibición de crear manicomios y ratifica a la internación como un recurso de carácter excepcional.

Fuente: Telefe Noticias

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