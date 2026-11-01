El entramado financiero y societario que vincula al empresario Ariel Vallejo —titular de Sur Finanzas— con diversas instituciones del fútbol argentino ingresó en una fase determinante. En el marco de una causa que investiga presunto lavado de activos, las fiscalías y juzgados intervinientes analizan minuciosamente los contratos de préstamos, cesiones de derechos de cobro y giros de cheques que involucran a clubes de la Liga Profesional, con epicentro en operaciones detectadas en Argentinos Juniors y San Lorenzo.

De acuerdo con los documentos que obran en el expediente judicial, la operatoria desplegada contemplaba la entrega de fondos líquidos a cambio de tasas nominales anuales adelantadas sumamente elevadas, consideradas por los investigadores como presuntamente usurarias. En el caso de Argentinos Juniors, la lupa recae sobre una serie de cesiones de cheques por 600 millones de pesos y un préstamo complementario por 200 millones, transacciones que coinciden llamativamente con comprobantes de entrega de valores financieros hacia la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Por su parte, la documentación secuestrada respecto a San Lorenzo revela un reconocimiento de deuda por 416 millones de pesos —que comprende adelantos de efectivo y cheques rechazados— respaldado mediante la cesión de derechos de ingresos televisivos provenientes de los derechos de la Superliga.

Mientras los representantes legales y el entorno del financista detenido defienden la legalidad de los acuerdos y sostienen que se rigieron bajo condiciones normales de mercado, la hipótesis central de la Justicia apunta a dilucidar el origen primario de los capitales inyectados en estas estructuras. Los investigadores sospechan que parte del dinero canalizado a través de las billeteras virtuales y las distintas firmas comerciales de Vallejo provendría de maniobras cambiarias irregulares en el mercado paralelo y de redes vinculadas al juego clandestino online, utilizando prestatarios y cuentas de monotributistas para disimular la trazabilidad de los fondos.

Fuente: TN

Origen de la fotografía: Archivo / Instagram (@arielvallejo)