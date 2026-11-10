La provincia de Córdoba se convulsionó este martes para recibir al papa León XIV en el tercer día de su visita oficial a la Argentina. El Sumo Pontífice aterrizó en el aeropuerto local, donde fue recibido por el gobernador Martín Llaryora, el intendente Daniel Passerini y el cardenal Ángel Rossi, antes de iniciar su traslado hacia el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

Con una masiva vigilia que se extendió durante toda la noche y contó con propuestas musicales, entre ellas la destacada participación del artista Jairo interpretando el «Ave María», miles de fieles provenientes de distintos puntos del país colmaron las instalaciones a la espera de la celebración central. De acuerdo con las estimaciones oficiales de las autoridades provinciales, la convocatoria total de la jornada se perfila para alcanzar o superar la marca histórica de un millón de asistentes.

El cronograma del Pontífice contempla que, tras presidir la misa matutina, encabece un recorrido a bordo del papamóvil por el centro de la capital cordobesa, con un saludo institucional desde el balcón del Arzobispado —en una postal que rememora visitas históricas anteriores—. Posteriormente, mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, previo a su retorno por la noche a la Ciudad de Buenos Aires para liderar una vigilia orientada a los jóvenes en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

Fuente: Infobae

Fotografía: Mario Sar y REUTERS