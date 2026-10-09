Una grave denuncia por violencia de género, extorsión e intimidad vulnerada sacude a las instituciones de la provincia de San Luis. Noelia Daiana Durán Rosales, una efectiva policial de 25 años que además cursa la carrera de Derecho, denunció penalmente a su ex pareja, el abogado y ex policía Ezequiel Roberto Domínguez, por desplegar una sistemática campaña de hostigamiento y por la filtración no consentida de fotografías íntimas en ámbitos laborales y oficiales.

El conflicto se desencadenó a mediados de julio pasado, cuando la joven decidió poner fin a un noviazgo de cinco años tras descubrir videos íntimos de otra mujer en los dispositivos personales de su pareja. Según la presentación efectuada ante la Comisaría Tercera de San Luis y ratificada en la Fiscalía de Instrucción Penal N°1 especializada en violencia de género, la negativa a retomar el vínculo derivó en una serie de presiones presenciales y mensajes extorsivos procedentes de números desconocidos en los que se exigía el pago de dos millones de pesos bajo la amenaza de difundir las imágenes en la fuerza de seguridad.

Tras el rechazo del chantaje, el material de carácter privado comenzó a ser remitido masivamente a mandos superiores, autoridades del Instituto Superior de Seguridad Pública donde la víctima se desempeñaba como instructora, miembros del gabinete psicológico e incluso a chats integrados por personal policial. A raíz del impacto institucional generado, la agente sufrió cuatro traslados de dependencia en el lapso de un mes, quedando actualmente relegada a prestar servicio en puestos alejados de la capital provincial, situación que interpreta como una medida persecutoria que afecta de forma injustificada su desarrollo profesional y académico.

Ante la gravedad del cuadro, el fuero penal otorgó una medida cautelar de restricción de acercamiento contra el acusado por el término de seis meses. Sin embargo, la denunciante afirma que las llamadas veladas y los intentos de aproximación indirecta persistieron.

Por su parte, la defensa técnica del abogado Domínguez, ejercida por el letrado Federico Farías, rechazó categóricamente las acusaciones. El representante legal adujo que su asistido no tuvo intervención en la difusión del material y planteó como hipótesis defensiva la existencia previa de una cuenta en la plataforma comercial OnlyFans desde la cual presuntamente se vendían contenidos eróticos. A tal fin, solicitó diversas medidas de prueba pericial e informática sobre redes y registros de pago para deslindar la responsabilidad de su representado.

La causa se halla concentrada en las pericias tecnológicas de los delito cómputos para individualizar las identidades digitales detrás de la distribución no autorizada de las fotos y determinar el origen de los mensajes extorsivos.

Fuente: Infobae

Fotografía proviene de: Infobae