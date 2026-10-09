En lo que representa una viraje significativo en la estrategia diplomática y judicial de la Argentina, el Poder Ejecutivo nacional comenzó a evaluar de manera concreta la presentación de una demanda internacional contra la República Islámica de Irán ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya. La iniciativa busca juzgar y determinar la responsabilidad institucional y soberana de Teherán por el atentado terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de la AMIA en Buenos Aires, que provocó la muerte de 85 personas y dejó cientos de heridos.

La novedad se conoció tras un encuentro formal mantenido entre el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, y los principales dirigentes de la mutual israelita. A través de un mensaje público difundido posteriormente, el funcionario ratificó el rumbo adoptado por la administración central al manifestar un «compromiso permanente con la búsqueda de verdad y justicia para las 85 víctimas fatales, sus familias y los cientos de sobrevivientes».

Esta eventual acción ante el máximo órgano judicial de las Naciones Unidas cobra un fuerte impulso técnico y político a la luz de los recientes avances en el fuero federal. Semanas atrás, el juez Daniel Rafecas dictó el procesamiento de ocho ciudadanos de origen iraní y libanés por su responsabilidad en la ejecución del atentado, encuadrándolo jurídicamente como un crimen de lesa humanidad.

Entre los procesados alcanzados por la medida judicial figuran ex altos mandatarios y jefes de inteligencia de Teherán, tales como el exministro de Inteligencia Ali Fallahijan, el excanciller Alí Velayati, el excomandante de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezai y el exjefe de la fuerza de élite Al Quds, Ahmad Vahidi. La nómina la completan el exembajador en Buenos Aires Hadi Soleimanpour, el exconsejero cultural Mohsen Rabbani, el presunto agente de inteligencia Ahmad Asghari y Salman Raouf Salman (alias Samuel El Reda), señalado como el coordinador operativo de Hezbollah en la etapa final del ataque.

De concretarse la presentación ante La Haya, la Argentina abriría una vía jurisdiccional de carácter estatal contra Irán para complementar el proceso penal interno —que avanza hacia la realización de juicios en ausencia—, llevando el reclamo por el mayor atentado terrorista sufrido en suelo nacional al más alto estrado de la justicia internacional.

Fuente: A24

Fotografía proviene de: Cuenta del ministro Juan Bautista Mahiques en la red social X (ex Twitter)