En el marco del plan de fortalecimiento continuo impulsado por la Secretaría de Desarrollo Social para sus equipos técnicos, se llevó a cabo la jornada de formación «Tramas que cuidan», un espacio de capacitación enfocado en la protección integral de las niñeces y adolescencias que reunió a más de 50 profesionales y agentes territoriales de la Comuna.

La actividad estuvo a cargo del Área de Niñez, Adolescencia y Familia municipal y comenzó con una instancia teórica centrada en la evolución histórica desde el antiguo paradigma tutelar hacia el modelo de Promoción y Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Durante la exposición se repasaron las competencias específicas de los organismos competentes y se reforzaron las líneas metodológicas para el abordaje de situaciones complejas, haciendo foco en la corresponsabilidad, la interdisciplina y el trabajo situado en el territorio.

En el segmento práctico, los participantes trabajaron en comisiones para analizar casos reales e intersectoriales de alta vulnerabilidad. Este formato participativo facilitó la revisión crítica de los diagnósticos conceptuales sobre las infancias y permitió diseñar estrategias de intervención articuladas entre los diferentes dispositivos estatales que operan en el distrito.

Del encuentro participaron integrantes de programas clave como los Operadores Sociofamiliares, Centros de Primera Infancia, Acompañamiento a las crianzas, Fortalecimiento Familiar, Buen Trato, Envión (sedes Tres Arroyos y Reta), Puentes en la Infancia, Faros de Claromecó, Tarea Fina, el Servicio Local, el Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos de NNyA y el Programa de Infancias y Juventudes.