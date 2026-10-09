La agenda cultural de Tres Arroyos suma una propuesta artística de relevancia provincial con la apertura formal de “In der Pampa”, exposición que quedará inaugurada este viernes 9 de octubre, a partir de las 20:00 horas, en las instalaciones del Museo de Bellas Artes de Tres Arroyos (MUBATA).

La exhibición, que llega a la ciudad en el marco de un intercambio institucional con el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti, reúne un selecto acervo de obras y documentación de archivo pertenecientes al plástico Guillermo Düvelmeyer. La curaduría de la propuesta estuvo a cargo de la especialista Gabriela Francone, quien articuló un recorrido visual que entabla un diálogo directo entre los documentos históricos, la creación estética y las representaciones del paisaje rural.

A través de esta articulación entre el arte y el archivo, “In der Pampa” busca interpelar al espectador para reinterpretar la geografía bonaerense, aportando nuevas perspectivas críticas e historiográficas sobre la construcción de la identidad territorial.

Desde la dirección del museo local invitan a toda la comunidad a participar del acto de apertura. La actividad es abierta a todo público, con entrada libre y gratuita.