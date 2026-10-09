En el marco de la investigación por los cinco robos cometidos durante el mes de agosto en Tres Arroyos, personal de la SubDDI local llevó a cabo cuatro allanamientos con resultado positivo en la ciudad de Mar del Plata. Los hechos afectaron a dos comercios de maquinaria agrícola, una inmobiliaria, un frigorífico y un estudio jurídico, donde los delincuentes actuaron bajo la modalidad de «techeros» o «boqueteros» para sustraer dinero, cheques y equipos de seguridad.

Las tareas de inteligencia, desarrolladas en conjunto con la Estación de Policía de Seguridad y la Secretaría de Seguridad municipal, permitieron reconstruir el recorrido de dos camionetas utilizadas por la banda desde Mar del Plata hacia Tres Arroyos. El análisis de cámaras públicas y privadas, junto con el relevamiento telefónico y el intercambio de información con otras dependencias policiales, resultó determinante para identificar a los sospechosos y vincularlos con otros ilícitos de similares características en la región.

Con los elementos probatorios reunidos por la UFIJ Nº 16 a cargo del Dr. Lopazzo y la Dra. Alonso, el Juzgado de Garantías otorgó las órdenes de allanamiento que permitieron el secuestro de elementos de valor para la causa. En los operativos coordinados por el Comisario Inspector Daniel Dupuy —con la colaboración de las DDI de Bahía Blanca y Mar del Plata, GAD, Caballería, Infantería y fuerzas locales— se incautaron prendas de vestir, calzados, teléfonos celulares, una tarjeta de memoria y dos equipos DVR de videovigilancia.