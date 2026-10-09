Recreativo Claromecó se impuso por 70 a 61 frente a Argentino Junior de Tres Arroyos, en uno de los encuentros que completaron la 11ª fecha del torneo de básquet. El partido se disputó el jueves 8 de octubre, desde las 21.15, en el balneario Claromecó.

El equipo local se quedó con el triunfo tras parciales de 23-12, 18-15, 16-16 y 13-18, para establecer la diferencia final de nueve puntos.

En Recreativo Claromecó, Mauro Alessandro Escujuri fue el máximo anotador con 19 puntos. También se destacaron Kevin Alejo de la Vega, con 13, y Lucas Salguero y Manuel Arenas, ambos con 12 unidades.

Por el lado de Argentino Junior, Tomás Frapiccini lideró la ofensiva con 20 puntos. Joaquín Onzari aportó 10, Lisandro Ezequiel Ortuondo sumó 7 y Juan Martín Morales convirtió 6.

En un encuentro disputado este miércoles por la noche en San Cayetano, Huracán consiguió una importante victoria como visitante al derrotar a Independiente por 59 a 44 por la undécima jornada del certamen de primera división.

El inicio del juego fue favorable para el conjunto local, que dominó el primer cuarto con un parcial de 16 a 8 para tomar el control inicial del tablero. Pese al repunte del Globito en el segundo período (16-12), el dueño de casa logró sostener la delantera e irse al descanso largo arriba por 28 a 24.

La clave de la noche estuvo en el complemento, cuando Huracán ajustó su estructura defensiva y dio vuelta la historia con un lapidario parcial combinado de 35 a 16 entre el tercer y cuarto segmento. La solidez en la custodia de su aro y la efectividad para correr la cancha le permitieron al elenco tresarroyense adueñarse del trámite y cerrar el juego con luz de ventaja.

En el aspecto ofensivo, Ulises Otero y Matías García encabezaron el goleo del ganador con 17 puntos cada uno, escoltados por las 10 unidades aportadas tanto por Gustavo Moyano como por Ignacio Iraola. En el equipo sancayetanense, Matías Sarasola fue el máximo anotador con 12 tantos, seguido por Pablo Feder con 11 conversiones.

Resultados

Fecha 11

CLAROMECO 70 vs ARGENTINO

CLUB DE PELOTA 69 vs COSTA SUD

QUILMES 51 vs HURACAN N

INDEPENDIENTE SC 44 vs HURACAN TA

Libre: ALUMNI

Posiciones

HCAN NECOCHEA 19

ALUMNI 18

HURACAN 16

COSTA SUD 16

QUILMES 14

ARGENTINO 13

RECREATIVO CL. 13

CLUB DE PELOTA 13

INDEPENDIENTE SC 10

Próxima fecha

Fecha 12

HURACAN TA vs QUILMES

HURACAN N vs CLUB DE PELOTA

COSTA SUD vs CLAROMECO

ARGENTINO vs ALUMNI

Libre: INDEPENDIENTE SC