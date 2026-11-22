La Fórmula 1 regaló una madrugada apasionante en el Gran Premio de Las Vegas 2026, con sobrepasos, cambios de liderazgo y emoción hasta los últimos metros. Pero para los argentinos hubo un motivo especial para celebrar: Franco Colapinto consiguió un brillante sexto puesto, en una actuación que volvió a demostrar su talento y capacidad para competir entre los mejores.

El piloto argentino largó desde la octava posición y protagonizó uno de los momentos más destacados de la carrera en la vuelta 12, cuando realizó una espectacular maniobra doble para superar a los dos McLaren. Con un ritmo competitivo y una gran tarea en pista, logró avanzar posiciones y terminó sexto, beneficiado también por la sanción aplicada a Charles Leclerc.

La victoria quedó en manos de Max Verstappen, que consiguió su tercer triunfo en Las Vegas y el número 75 de su trayectoria en la Fórmula 1. Lando Norris terminó segundo y Oscar Piastri completó el podio. Kimi Antonelli fue cuarto y Pierre Gasly quinto.

Colapinto volvió a ser protagonista en una carrera de primer nivel y consiguió un resultado de enorme valor, en un circuito callejero exigente y ante la mirada del mundo automovilístico. Una gran madrugada para el automovilismo argentino.