Boca Juniors volvió a escribir una página importante de su historia internacional. El equipo argentino derrotó 2 a 0 a Atlético Mineiro y se consagró campeón de la CONMEBOL Sudamericana 2026, en la final disputada en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Santiago Ascacibar abrió el marcador en el primer tiempo, mientras que Miguel Merentiel amplió la diferencia apenas comenzado el complemento. Con autoridad, el conjunto argentino sostuvo la ventaja hasta el pitazo final y desató el festejo de sus hinchas.

Con esta conquista, Boca alcanzó su tercer título en la historia de la Sudamericana y se convirtió en el máximo ganador de la competencia, coronando otra gran campaña internacional